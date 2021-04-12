美國參院反壟斷小組委員會9日表示，蘋果拒絕出席4月底舉行關於蘋果App Store涉及競爭問題的聽證會。

民主與共和黨等多位議員認為蘋果拒絕作證的決定是無法接受，因此已寫信給蘋果執行長庫克要求其重新考慮。蘋果未評論此事。

(工商 )