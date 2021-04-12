印度聯邦衛生部公布11日，新冠肺炎的新增確診數達15萬2,879人創單日新高紀錄，過去一周有六天創新高，期間相當於全球每天平均六人確診裡就有一個印度人；死亡839人創逾五個月單日新高。迄今累計確診近1,336萬人為全球第三高國家，累計死亡近17萬人為第四高。

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