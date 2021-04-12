英格蘭商店12日重新開放，由於逾半的成年人注射至少一劑新冠疫苗，專家認為民眾會願意逛街消費。研究機構Kantar預測重開後的首周，大街上店面零售額達53億美元。首相強生元月初實施第三度封鎖，非民生必需品店要關閉來防疫。

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