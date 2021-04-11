台灣補教業興盛，不少家長會將孩子送進補習班加強課業，提高升學率。昨(10)一名網友發問，在台灣從幼稚園開始，就有雙語教學的選擇，可說是贏在起跑點，而升學路上全方位補習、各種才藝補習，讓他好奇為何人均GDP還是贏不了歐美，貼文發出後不少網友點出關鍵，認為「英語是世界語言，光這點就差滿多的」。

原PO在PTT上發文表示，台灣的教育環境從幼稚園開始就有雙語教學，接著國小、國中、高中一路嚴格競爭，全方位補習，加上不少父母還會讓孩子在課外之餘學習才藝，讓他認為在這樣的條件下，「完爆歐美、贏在起跑點」。

不過出社會後，人均GDP卻輸給歐美國家，這讓原PO相當困惑，「台灣人也沒有比較笨吧，台灣人從小補習，為何人均GDP贏不了歐美」，貼文發出後引起網友討論，「GDP可以靠補習增加嗎?」、「補習沒辦法使人創新，只能follow」、「補習學到的東西是解決已存在，而且可解的問題」、「台灣從小學一堆沒錯，才藝完爆歐美這可就不一定了」。

此外，有不少網友點出關鍵，認為語言是歐美國家的優勢，「英語是世界語言，我覺得這點差滿多的」、「因為他們是英語系國家」、「如果我們的母語是英語，我們競爭力會比現在強很多才是」，另外，也有網友認為撇除語言條件，歐美國家的大學教育方式值得學習，「先不要講英語，光是大學的教育就贏台灣了」。

(中時新聞網)