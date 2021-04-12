菲律賓總統府發言人Harry Roque在11日表示，首都馬尼拉與鄰近四個省從12日開始，放寬目前實施的嚴厲封鎖措施，改為在4月底前實施沒那麼嚴厲的社區隔離狀態。發言人沒有說明將放寬哪些措施，只表示會在12日公布詳細內容。

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