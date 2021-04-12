法國歐洲事務部長Clement Beaune在11日表示，歐元區必須尋求比去年夏季推出7,500億歐元振興措施規模更大的復甦計劃，透過提振5G無線網路、綠能和數位科技等多方面投資來支撐經濟，不能重複十年前金融危機後所犯的錯誤。

(工商 )