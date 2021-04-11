台灣超商不但密度高，功能也越來越狂，有超商利用科技，更有效率的避免食物過期報廢的浪費，有網友發現，全家便利商店近日又推出新功能「友善食光地圖」，可以透過App查詢住家附近各門市鮮食即期品的庫存量。網友大讚這功能超級實用，而且即期品打7折「真的差很多」，貼文一出引起網友瘋搶，還有網友直呼「我要買爆」！
根據全家在App推出的「友善食光地圖」，民眾可以透過定位，查詢住家附近1公里內，各門市的7折鮮食即期品庫存量，還可以使用單品搜尋，直接找到附近有供貨的門市，由於一鍵就能搜出7折優惠地圖，不會再發生特地跑去又買不到的窘境，讓不少網友大讚。
原PO在網路論壇《PTT》表示，「友善食光地圖」有種在玩什麼小遊戲的感覺，因為7折真的差很多，身為一個常常購買友善食光的小資族，覺得全家這個功能超級實用，這份貼心也值得給個大推，但不知道App是多久更新一次庫存，畢竟便利商店的商品流動率很高。
貼文一出引起眾多網友驚嘆，紛紛回應「真的有點強」、「我要買爆」、「這厲害」、「超讚的功能」、「很不錯又實用的功能」、「這也太猛了！整個數位化管理」、「這樣店員就不能藏鰻魚飯這種高單價之類的」、「感覺內部公開化」、「這樣就不會撲空了」、「太狂了吧」、「以後可以先選好走那條路線了」。
也有網友建議，希望能即時更新所有庫存，包括一般非即期的，不過也有網友說，若大家都有這個App，以後好東西可能更難買到七折了；還有網友質疑能否真的即時刷新庫存，如果無法馬上更新不如不要出，否則讓人誤以為有庫存特地跑去買，可能會造成店家更多困擾。
(中時新聞網)
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