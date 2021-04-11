2024總統大選，民進黨在檯面上目前有副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦，在親綠媒體一份2月的民調則顯示，副總統賴清德的總統適任度是鄭文燦的2.1倍。媒體人吳子嘉在宅神朱學恒的直播節目中預言，2024年總統大選的民進黨候選人會是賴清德。

宅神在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》YouTube直播中提到，「民進黨2022年縣市長選舉若敗選，輸掉了桃園、新竹...」，來賓吳子嘉指出，民進黨輸掉一個桃園就GG了，也就是六都掉一都就掛了，到時身兼民進黨主席的總統蔡英文愛面子，一定會辭黨主席，行政院長蘇貞昌也是非走不可，桃園市長鄭文燦也沒機會了。賴清德必然成為2024總統大選的民進黨候選人，宅神對此表示，「果然臥薪嘗膽是有效的」。

吳子嘉點出，2024總統大選的民進黨候選人產生後，該候選人怎會容許發言權旁落他人，因此行政院長蘇貞昌就沒辦法賴著不下台了；他認為，總統候選人的力量足以要求現任總統去換掉行政院長，否則就沒辦法輔選。

吳子嘉接著表示，當官有三昧，所有民進黨人幾乎都希望對公投提對案，但蘇貞昌就是不提；宅神問，「難道沒有人可以強迫他？」吳子嘉回說，蔡總統今天說不提對案了，算是挺蘇。而蘇貞昌之所以不提公投對案，是因為8月28日的公投投票，社運人士那一方會贏、民進黨一定會輸。若公投一輸，內閣要負責，不過，蘇貞昌可以賴皮說，這是部分民意的表象。

(中時新聞網)