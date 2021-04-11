韓國網紅任藝瑟（임예슬）過去曾是一名小胖妹，靠著努力運動，成功減掉20公斤，後來還迷上健身，拿過健美大賽冠軍，近日她在社群網站曬出多張健身寫真，更有上空只遮點的火辣畫面，相當性感。

身高165公分的任藝瑟，曾在社群網站上貼出當年68公斤的肉感照，後來她憑著運動成功甩肉20公斤，不但兩度在《FITNESSSTAR》健美大賽奪得冠軍，還因為好身材紅到開了健身中心。

任藝瑟裸上身只拿書遮點，胸形被看光。（圖／翻攝自IG）

任藝瑟常在IG分享生活日常，養眼辣照也不少，日前她就Po出半裸上身的照片，畫面中，她只拿著一本書遮住胸前重要部位，側半球幾乎都快溢出，渾圓胸形全被看光，相當火辣，她也不忘鼓勵大家：「幸福地吃，健康地瘦下來！我也是從近148磅（68公斤）肥豬減20公斤變成健身選手！」

任藝瑟在大學時期修讀古典音樂系，原本打算赴德國留學，最後為了健康而成為健身選手，雖然去年因受新冠肺疫情影響，她決定結束經營近8年的健身中心，但仍不時在網上分享減肥菜單和心得，日前更轉做網路餐廳，推出三明治及墨西哥捲等低卡減肥餐，獲得不少支持。

(中時新聞網)