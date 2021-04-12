（南僑上海子公司A股掛牌案再邁大步。圖為南僑集團會長陳飛龍。圖／劉馥瑜）

南僑上海子公司A股掛牌案，再邁大步！南僑表示，已收到中國證券監督管理委員會核發子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司申請首發IPO的批文，接下來將進一步確認掛牌時間、發行價格等。依作業時間估算，若無意外可望在上半年順利IPO，成為台灣上市食品公司A股掛牌首例！

南僑食品集團(上海)股份有限公司是南僑間接持股96.15％的子公司，早在2018年6月就向中國證監會遞交A股上市申請文件，直到2021年1月14日獲中國證監會發行審核委員會審議通過，本（4）月9日晚間收到證監會的正式批文。

事實上，南僑耕耘中國大陸市場已超過20年，以2020年前三季來看，中國大陸占南僑營收比重高達57％、達72.17億元，是一大貢獻主力，其中，食品製造部分占54％，餐飲部份占3％。

南僑在中國大陸有兩大事業體，一是油脂烘焙事業，由南僑食品集團上海公司管理，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋等產品，在上海、廣州、天津等地都有工廠，也在四川重慶成立西部營運中心，瞄準一帶一路商機；二是餐飲事業，由上海寶萊納餐飲公司管理，在當地已開出不同風格的主題餐廳。

法人認為，南僑食品集團(上海)股份有限公司順利A股掛牌後，將有助提高南僑集團在當地的知名度、有利於吸引專業人才，更重要的是能持續擴展中國大陸的業務，尤其在歷經2020年疫情衝擊，此時掛牌上市可望挹注新的成長動能。

(工商 )