美國國務卿布林肯今天表示，華府認真關切中國對台灣的步步進逼行為。他並警告，任何人若試圖靠武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」。

布林肯（Antony Blinken）接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時說：「我們已見到，且令我們認真關切的，是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」

布林肯還表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

路透社報導，當布林肯被問到，中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應，他拒絕就假設性問題做評論。

布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」

布林肯又說：「在這個脈絡下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100411

(中央社)