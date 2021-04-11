大專排球聯賽(UVL)公開女一級連續3季相同的爭冠對決，11日總算出現不同結果，台北市大僅靠8名球員力拚全場，爆冷以25比16、18比25、25比19、25比20擊敗衛冕軍台師大，繼98學年度後重登后座，隊史第5冠入袋，也讓台師大男、女排連霸雙雙夢碎。

北市大過去兩季與台師大爭冠都失利，讓台師大帶著一局未失的完美戰績完成2連霸，而本季北市大捲土重來，複賽就和台師大鏖戰5局才吞敗，今天在冠軍戰再碰頭，開賽就打出氣勢先得首局，儘管第2局被扳平，但重整旗鼓後連搶2局奪冠。

「她們今天沒有一丁點放棄，就算丟了第2局，她們說的是『我們沒有放棄，只是不小心打不好而已。』」北市大教練「小牛」鄧衍敏直言，球隊能拿下這一冠不是沒有原因，不僅季前早早開始備戰，「球員真的很努力，今天每個人都拚了。」

睽違11年又在UVL封后，這也北市大校史第一冠（前4冠為前身台北體院），彩帶拋下的時刻，鄧衍敏的淚水奪眶而出，「太不容易、太感動了吧！」

北市大前一次奪冠時，鄧衍敏還是球員身份，而自8年前接下北市大教練一職，帶隊重返榮耀這段過程也十分不容易，「我帶的第一年，剛好是（台北市立教育大學與北體）合併後的第1年，初期招生也不太順利，有種白手起家的感覺。」

相比自己當球員時的信心，鄧衍敏坦言：「帶隊這8年來消磨我很多，尤其前兩年真的很傷心和喪志，覺得自己可能帶不了冠軍。」尤其女性教練在運動職場也有更多辛苦的層面，能在今天帶兵嚐到UVL冠軍滋味，鄧衍敏說：「感謝自己沒放棄。」

(中時 )