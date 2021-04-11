第二波AZ疫苗接種於12日開放，施打對象包括縣市首長與官員，新北市長侯友宜要在12日早上8點15分公開施打，成為六都首長第一針。有民進黨議員認為，侯友宜想要「製造政治行情」；資深媒體人韋安對此嗆說，「侯友宜還需要政治行情嗎？」

侯友宜預計12日上午8點15分，前往新北市立聯合醫院三重院區施打疫苗。侯友宜表示，因為接下來的禮拜一行程多，後來才決定早上8點半施打，打完疫苗要在醫院等半小時，早上9點離開，趕下個行程剛好。對行程時間點的安排，他沒有一定要在幾點打；他對疫苗有信心，認為就算有怎樣，可再做行程上的調整。

新北市議員張志豪對此表示，肯定侯友宜配合施打AZ疫苗的決定，但不需要搶先施打，想要製造政治行情，這些大可不必。

韋安11日在臉書貼文表示，侯友宜12日上午8時15分施打AZ疫苗，有綠營議員認為，侯搶快先施打是為政治行情。他直嗆，侯友宜還需要政治行情嗎？因為一，侯友宜是台灣最早、也是第一個呼籲帶頭打疫苗的政治人物；二，侯友宜説打疫苗是現階段防疫的關鍵和重點，縣市長當然要扮演帶頭的角色；三，侯友宜不僅是第一個打疫苗的縣市長，而且應該也會是「公開打」的政治人物。最好來個直播，不扭扭捏捏，這樣才能建立醫護人員和民眾的信心。

針對施打AZ疫苗，侯友宜表示，「擔心副作用也沒用」，「戰士就是要上戰場」，「戰士沒有選擇權」。韋安認為，就算AZ疫苗副作用再大，侯友宜也沒在怕的，也不能怕，用「當戰士」的心態來當市長，把帶頭打疫苗當成本分，這就是侯友宜與傳統政客的最大差別。

(中時新聞網)