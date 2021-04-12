台北市一名銀行行員利用勞工局給予8天婚假，連續與同一人不斷結婚、離婚達4次，共請32天婚假，但銀行只准行員請第一次婚假，且因行員向勞工局申訴而被罰2萬元。國民黨前副祕書長蔡正元今晚臉書發文，質疑依「破窗理論」，北市勞工局作出如此昏庸的裁定絕不只一件，市長柯文哲若不能見微知著，立即清查作出昏庸裁定的官員，任由勞工局昏庸下去，柯也將只是昏庸的市長。

蔡正元說，台北市政府實在有夠昏庸。有一位銀行行員跟同一個對象連續結婚又離婚，離婚再結婚，接續騙取一個多月的婚假，該銀行只批准7天婚假，這位行員向台北市勞工局投訴，台北市勞工局竟然裁定銀行不准假要罰款。

他說，台北市勞工局的理由是「勞動法令又沒有規定勞工可以連續離婚結婚幾次」，這種說法只是昏庸到家的狡辯。

蔡正元指出，銀行行員是所有行業的勞工，最需要遵守誠信原則的勞工，連婚假都可以玩弄法規，豈能在銀行界混跡，早就應該開除驅離銀行界。

蔡正元強調，根據「破窗理論」，台北市勞工局會作出這麼昏庸的裁定，絕不會只有這麼一件，過去一定也作了不少昏庸的決定，未來也一定會再作出昏庸的決定，柯文哲如果不能見微知著，立即清查作出昏庸裁定的官員，任由台北市勞工局昏庸下去，柯文哲將也只是一個昏庸的市長。

(中時 )