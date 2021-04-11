國內採購輝瑞BNT疫苗紛擾不斷，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，原本向德國BNT購買500萬劑的BNT疫苗，等了2個多月至今無下文，若BNT疫苗的到貨日期比莫德納疫苗晚，我方可能就會放棄購買；再等兩天若對方仍不回覆，就會宣布「棄單」。媒體人吳子嘉質疑說，衛福部長陳時中每天喊愛台灣，結果他居然得到上海復星的幫忙，取得BNT疫苗的授權，這是兩面人？

台灣與BNT接洽最早是在2020年10月，是由台灣東洋藥品公司代理，後來因政府的採購數量、價格無法達成共識破局。不過，今年2月18日，BNT發布聲明表示，他們正計畫提供疫苗給台灣；未料近2個月下來，我方持續與對方的接洽卻遭「已讀不回」。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》直播節目中表示，陳時中上禮拜說，BNT再不來，就要棄單了，是放話給誰聽呢？吳子嘉指出，就像是我幫你圍事圍到現在，不能再拖了，我不買了，或者我要跟別人買了。

吳子嘉接著表示，陳時中宣布說要棄單BNT疫苗，應是認為他挺了半天，連代理也拿不到，然後疫苗也拿不到，弄得亂七八糟。不過奇怪的是，他竟然把授權書給了疾管局，授權書是德國原廠給的，一定要大陸代理商上海復星同意，所以這裡面有貓膩；他質疑陳時中，每天喊愛台灣，結果居然得到上海復星的幫忙，取得授權，這是兩面人？

吳子嘉指出，疾管局網站也有說明，指台灣已經取得輝瑞BNT疫苗緊急授權使用，登記給疾管局，這太奇怪了。

(中時新聞網)