對於有偶像包袱的人來說，他們只希望留給大眾好印象，搜狐網命理專欄分享，處女座、天秤座以及獅子座的人最口是心非，如果不慎踩到他們的地雷，不僅會被他們列入黑名單，更可能會被記仇一輩子。

▍1. 處女座

處女座總是表現出雲淡風輕的樣子，其實是一個非常會演的星座，他們常常會把自己的真實想法隱藏起來，表現出來的都是一副好人樣，處女座的人即使是面對不喜歡的人，他們也能夠相談甚歡，甚至就連別人得罪他們，他也能當做什麼事情都沒有發生，但實際上心裡早已把對方加入黑名單，並且記仇能記一輩子。

▍2. 天秤座

天秤座最喜歡爭輸贏！輸贏對他們來說真的太重要了，天秤座本身就很會說服別人相信他們說的話，不容許旁人對他們產生質疑，但天秤座也常常說一套做一套，他們對你說出來的承諾，總是可以因為種種原因而無法實現。在選對象時，天秤座表面上總會說自己不在乎「顏值」，但事實上，他們最看重的就是顏值問題，因此天秤座還是比較虛偽的。

▍3. 獅子座

獅子座排在第一名是因為他們最口是心非！他們希望自己能成為所有人眼裡的老大，最想要看到眾人崇拜的眼光，因此獅子座做人做事最在乎的正是自己的面子，明明很自私，只會在乎自己的感受，卻總愛把「我都是為了你好」掛在嘴邊，事實上一旦牽扯到面子問題，他們就會果斷選擇自己的面子，其他人都顯得微不足道。

(中時新聞網)