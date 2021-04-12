從百年古剎名寺，到新立的宮廟祭壇，台北市有不下百座的信仰聖地，在鄰里巷弄間扮演著庇護心靈的重要角色。而傳統信仰教人為善的本質並不退潮，透過文化創意工作者的投入與詮釋，可與時代的思想和習慣接軌，讓宮廟活動有了更活潑的樣貌，亦與當代生活產生更緊密的連結。

傳統宮廟中的流行痕跡

國立臺灣戲曲學院副校長陳孟亮，已擔任數回大龍峒保安宮「保生文化祭」的「家姓戲」製作人，回想當初廟方尋求校方合作的原因，便是想透過年輕人的創意與演出，為傳統祭典帶入新時代的氣息。在這樣的思維下，家姓戲有了不一樣的面貌，例如2016年他們所推出的《代面將軍》，即是改編自電影《神鬼戰士》的新編歌仔戲，她說：「歌仔戲本來就不像其他傳統劇種那麼拘束，可容納多種文化元素，編創的新劇本若夠精彩，觀眾的接受度也很高。如果一直演傳統戲碼，大家會覺得歌仔戲不過如此，演出新戲碼比較能夠吸引業界、年輕人和一般民眾。」

而從事劇場服裝設計已有十多年經驗、近年也為宮廟設計神明服飾的李育昇，入行的第一個劇場服裝設計作品，即為傳統戲曲的新編戲《曹七巧》所做。當時，他為了進行設計而多方蒐集參考資料，發現傳統宮廟中神明所著的衣袍上，保留了大量的傳統戲曲服飾元素，因而讓他對神明的衣袍產生研究興趣，他說：「在沒有電視的年代，大家把最好的娛樂經濟能量都給了戲曲，一般人的生活盈餘則捐給了神明，因此最好的東西就會出現在宮廟或戲曲舞台上。」

李育昇指出，現在看來，傳統的宮廟或戲曲服飾，其實都反映了當年的時尚，他說：「鑼鼓喧天的『咚咚鏘』，就像當時的重金屬搖滾，繞境活動則是一種派對，這些事物呈現的方式很類似，只是彼此關注的事情不一樣。」以此觀之，信仰的呈現方式與生活潮流其實密不可分，在宮廟的相關物件設計中，適時加入當代的符號或設計語彙，非但不違背原有的精神，還有助於宣揚傳統價值。

為信仰加入時代新詮釋

新時代的創意，為傳統的延續和傳承帶來了活水，然而創意的行使並非漫無章法，而是必須從劇種特色的基礎上進行發想，陳孟亮強調所有的時代新詮釋，仍應以傳統為本，才不至於失了應有的形貌。她以流行樂融入歌仔戲為例，如果僅以閩南語寫詞編歌，卻忘了使用七字調、都馬調、雜念調、哭調等歌仔戲應有的曲調，只會成為與一般閩南語歌曲無異的新作，而無法稱之為歌仔戲，「我們尋找的是熟悉事物中的新鮮感，可以在配器、節奏、板式上進行調整，但一些基本元素仍應存在，而非全部放棄。」

李育昇也認為，在不牴觸宗教禁忌的大原則下，設計師還是有極大的發揮空間。例如去年台北青山王繞境活動時，他受託為總統蔡英文特製贈予青山王的紅綾，便是依文公尺所定的吉數，按比例量製而成，但在紋繡的部分，他除了以五爪金龍作為一側的紋樣，還大膽地以藍腹鷴取代了傳統的鳳，他說：「青山王隸屬王爺信仰系統，王爺非帝君，照形制只能用到四爪的『蟒』，但這條紅綾是最高民意首長贈予王爺的禮品，所以破格用了龍紋，而我也希望這樣的物件能和台灣接軌，與其選用一輩子沒看過的想像生物，倒不如將台灣特有種藍腹鷴『鳳形化』，讓這樣的圖案更被大家所認同。」

此外，近年開始製作「大神尪仔」而兼具塑神師身分的他，在近期製作七爺和八爺尪仔時，也在細節上進行微調。除了保有兩尊神像應配的「二郎盔」，他把傳統七爺頭上常見的題字「一見生財」改成了「四時無災」，「以前的好東西應該以『復舊如舊』的方式保存，但與時代脫軌的事物也得有所調整。以前因爲戰亂，大家窮怕了，都覺得發財很重要，但現在時代不一樣了，神明該被賦予的意義也自然不同。」

李育昇將台灣特有種藍腹鷴「鳳形化」，融入於紅綾的設計中，讓大家更具認同感。（圖／李育昇）

與現代生活連結的祭儀

信仰與生活密不可分，宮廟中的祭儀和文物即是文化的縮影，透過文創的力量，能讓歷時累積的文化精粹，與當代社會所信仰的價值，產生更深遠的連結。陳孟亮認為傳統禮俗在新時代的變革中，也許無法馬上產生翻天覆地的變化，但可以透過每一回細部的改變，讓信仰所推動的良善價值與時代的思想和習慣接軌。

陳孟亮樂見像保生文化祭這樣的民俗慶典，在民間與政府的合力推廣下，已成為市民年年期待的活動。無論是家姓戲，或是藝陣中的「扮仙」，國立臺灣戲曲學院學生在保生文化祭中的演出，都成為眾所期待的重頭戲之一，她說：「年輕學生或許經驗稍嫌不足，但年輕演員可以翻、可以打，新編的戲曲也很精彩，大家還是給予支持。同時年輕的表演者也會吸引年輕觀眾參與，這對文化傳承是很重要的一環。」

李育昇認為，傳統都曾是一方的流行，而宮廟傳統則是經時間淘洗後留下的經典，「宗教信仰就跟語言一樣，如果不能和生活產生連結，很快就會消失。如何讓他們回到大眾的視野中，那才是重要的事。」為了讓這樣的文化元素和一般市民的生活產生更多連結，他還曾把自己製作的「電氣七爺八爺」放在熱鬧的台北街頭展出，他說：「那是一個開放場域，我們無法設定來訪的觀眾族群為何，本來還擔心會不會嚇到小朋友，但經過設計轉化過的七爺、八爺，他們的現代化造型，小朋友的接受度都還滿高的。讓他們在這樣的非傳統場域現身，也可以讓更多宮廟信仰系統之外的民眾接觸到這樣的事物，讓文化繼續傳承下去。」

時代在變，舊時代的事物也應與時俱進，而傳統信仰與祭儀的再生，並非大幅度地改變原有的方式，而是藉由新時代的詮釋，透過像戲曲或神明袍服的細節，一點一滴地產生溫和的改變，讓值得承延世代的信仰精髓融入時代的生活脈絡中，成為持續支持眾生的當代心靈庇護所。

由年輕世代參與演出，也能為傳統祭典帶進新一代的觀眾。（圖／陳孟亮）

李育昇近年開始參與「電氣神將大神尪」的設計，賦予神明袍服新視感。（圖／李育昇）

本文作者：林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊4月號639期》)

《台北畫刊4月號639期》

(中時新聞網)