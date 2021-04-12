台北市政府自2016年起推動「Play for All」政策，設計了可包容各種需求的「共融式遊戲場」，推行5年來已完成62處，未來也將開放更多處，讓所有人在遊戲場內都能自在地玩樂，且在遊戲中理解彼此的需求。

從遊戲中理解多元差異

「遊戲場」是兒童從遊戲中自由探索、創造並建立人際互動的重要場域，在玩樂的過程中相互學習模仿、發展各種感官與認知能力。

台北市社會局身心障礙者福利科股長何嵩婷表示，「這個社會裡人本來就是多元的。」設立共融式遊戲場的初衷，即是不分宗教、膚色、性別、年齡等生理、心理條件，不論是不是身心障礙者，都可以在此空間裡無憂無慮地遊戲。

舞蝶共融遊戲場以毛毛蟲意象做發想，設計了8 種不同玩法的造型遊戲牆。（攝影／林冠良）

大家一起設計的遊戲場

正因為共融式遊戲場設置的目的，是為了讓所有人都能一起遊戲，所以在規畫期間，社會局舉辦多場說明會及工作坊，蒐集多方意見，落實公民參與的實際行動。

在遊戲場選址前，社會局會和當地居民密切溝通，了解交通便利性、附近醫療設施等場地周邊條件；設計規畫時也會鼓勵民眾提供意見跟想法，並邀集專家、學者協助確認共融式遊戲場的空間配置、遊戲動線、遊具的可玩性及安全性以及告示牌設置等；建設完成時則邀請不同族群的使用者，包含兒童、家長、身障者、照顧者、居民等，進行實際體驗與反饋；開放使用後也會蒐集使用者回饋，持續進行滾動式的微調。

「與其自己關起門來想，不如集思廣益大家來創作。」何嵩婷說。公民參與的好處，是多一個人參與就能多一種想法，當大家都關注這個議題，並提供創意思考時，等於同時有許多人一起腦力激盪，所得到的回饋超乎預期。

可供多人一起玩的鳥巢型鞦韆，讓所有人可以開心享受玩的樂趣。（攝影／林冠良）

不一樣也可以放心玩

以2018 年啟用的「舞蝶共融遊戲場」為例，除了全程讓公民參與設計規畫，也舉辦2 期4 場的工作坊，讓民眾提出想法並了解共融的精神。例如身障孩子的家長依照生活經驗，提出遊戲板可做雙面設計，並預留方便輪椅進出的空間、增加扶手等，以更貼近輪椅使用者的需求，使遊戲場更加友善，達到共融的精神。

設計團隊表示，因為舞蝶共融遊戲場鄰近花博舞蝶館，就以毛毛蟲及蝴蝶為主題發想，在設施、鋪面、遮陽上藏了許多毛毛蟲及蝴蝶的意象，讓進入遊戲場的大小朋友們去發掘。

而在遊戲場的設計上，舞蝶共融遊戲場擁有當時獨步全台的設計，例如提供輪椅使用者遊玩的鞦韆、可多人同時使用的鳥巢型鞦韆等；另外，考量到自閉症孩童也適時需要隱蔽的空間，因此在毛毛蟲座椅區設立了小木屋，讓他們可以暫時躲藏並且休息，也能提高孩子到遊戲場遊玩的意願。

何嵩婷表示，共融式遊戲場內的遊具不需要遵循傳統，「不一樣」也可以很好玩，逐漸成為家長帶孩子出門放電的絕佳去處。未來除了滾動式優化遊戲場內的遊具及相關設備，也會持續倡導尊重多元差異的共同遊戲，並往全齡使用的遊戲場發展，讓家長與小孩都能理解「雖然我們不一樣，但可以玩得一樣開心」，邁向「Play for All, All for Fun」的理想。

本文作者：劉懿慧

(本文摘自《台北畫刊4月號639期》)

《台北畫刊4月號639期》

(中時新聞網)