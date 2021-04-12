身為歷練豐富的策展人兼設計師，徐景亭分享的教養經驗，正有如引人入勝的展覽，但背後的歷程卻隱含許多用心。她總會帶著上高中的女兒，一起參與自己的策展計畫，也積極嘗試了解女兒熱愛的休閒活動，建構與青少年孩子融洽相處的親子關係，也讓自己化身為孩子追求所愛的堅強後盾。

在住家附近騎著腳踏車到處繞，成為徐景亭與女兒蝴蝶在假日時的重要休閒活動。（攝影／莊智淵）

鼓勵孩子走自己的路

「我覺得教養小孩，大方向很重要，至於細節，我會適度放下，孩子不要變壞就好。」徐景亭既是策展人，也是一位高中女孩（小名為蝴蝶）的母親。設計工作者的極端性格，既是吹毛求疵，也是浪漫隨興，但也許母愛是足以平衡這天平兩端的超能力，令徐景亭與女兒的相處之道展現了許多理性與感性兼具的智慧。青春期的孩子，總是有些大人未必能夠了解的興趣，但是當他們一頭栽入時，父母越是阻止，只會將孩子推得越遠，因此適當地站在鼓勵與支持的角度，可以讓親子關係更為圓融。

例如，蝴蝶在國中後開始接觸同人展，每年都要玩幾回cosplay，悉心將自己裝扮成喜愛的角色，盛裝赴會。雖然她偶爾會央求父母協助接送，但是一下車，蝴蝶總會說：「好了，你們可以走了。」

「爸媽在旁邊問東問西就是會覺得很煩，這個我懂。」徐景亭能同理女兒不想和父母分享新嗜好的心思，可是身為母親仍感擔心，因為她不夠了解同人文化，也無法預測同人文化將對女兒造成什麼影響。不過，她決定要藏起焦慮，盡量讓自己看來若無其事。為使女兒盡興，並且放下心防，某次母女一同參加於台北車站地下街舉辦的同人誌販售會，徐景亭並不緊跟著蝴蝶，而是兩人各逛各的，她也藉此好好觀察同人世界的模樣。

徐景亭和先生也時常與蝴蝶共享戶外活動的樂趣。蝴蝶在小學四年級學會騎自行車後，總想著要騎車兜風，父母因此也一起愛上騎自行車，一家人經常在週末時從北投的住家一路往淡水騎。不過，這無關鍛鍊體魄，也不是非要完成特定路線，「捷運和YouBike 很方便啊，騎累了，我們就還車，搭捷運回家。」徐景亭笑稱，家庭活動不用太嚴肅，目的僅是「大家一起出去走走」。

徐景亭更不會要求孩子表現得面面俱到，她提到，蝴蝶從幼年時期就展現清楚的特質，愛繪畫而不愛閱讀，一度擔心女兒課業落於人後，於是親自督促她溫習功課，但一整晚下來總是收效甚差，思及自己童年時也曾遭逢類似困境，便轉換思維，「我小時候曾是班上最後一名，但現在的人生並沒有過得很差。」想通了人人都有屬於自己的一條路，徐景亭也不再緊盯女兒的學業表現。

如今繪畫成為蝴蝶的嗜好與表達心情的方式，蝴蝶曾因母女吵架而氣得畫了一幅人猛踩皮球的畫，還做成動畫。徐景亭看了不但不生氣，甚至略帶興味地問：「你這是在踩我嗎？」還發揮設計人的專業，當場分析起畫作的特色，原本有點劍拔弩張的氣氛便在嘻嘻哈哈的談論中得到化解。

蝴蝶（左二）於國中時即自告奮勇參加台灣文博會的解說工作。（圖／徐景亭）

在展場中自我探索的孩子

「我的父母過去從來不和我聊工作上的事，我覺得很遺憾。」為了與女兒分享設計工作上有趣的面向，也希望讓她看到更多父母工作時的真實面貌，包括如何面對挫敗，徐景亭不僅不避諱和女兒聊自己的工作，一有機會更是帶著她參與工作場合，像是蝴蝶在幼兒園時就隨父母參加「台灣設計師週」，亦曾在新富、東三水街市場的「市場小學計畫」中擔任幫手，協助母親講解課程內容。「國中以後，我們幾次布展，她都主動擔任工讀生。有一年台灣文博會開展前一天，下課後她去到展場，和大家一起忙到三更半夜。開展後，她也幫忙維護現場、為民眾做一些講解。」

除了參與徐景亭的策展，一家人也很常去華山、松山文創園區等台北藝文展演場所，因此，一個又一個充滿創意激盪的場域，都成為住家之外，三人最熟悉的生活場景。這些藝術能量的累積也漸漸在蝴蝶身上發酵，培養出擁有獨立見解的美學觀點。例如，發現女兒愛繪畫，徐景亭和先生想教蝴蝶素描技法，卻遭到拒絕：「我不想要畫那種『看起來像真的』的畫。」夫妻倆也不堅持己見，而是換個方式要求：「你可以畫你想畫的，但還是要能進步。」蝴蝶聽進了這句話，便常買喜歡的繪本或漫畫，自行研究、練習，發展出自己的畫風。

適度放手讓孩子自由成長

進入青春期的孩子，往往都渴望在同儕團體中獲得歸屬感，而同人展之於蝴蝶，便是她自我認同的出口之一。徐景亭提到，「對蝴蝶來說，接觸同人展就像是打開了一扇窗，她在裡面找到很多同好。」徐景亭看到同人世界裡不只有cosplay，更像是一場創作展，各種原創、二創的作品，都能讓不同身分與年齡的人聚在一起，熱情交流彼此的看法，這令蝴蝶大開眼界，也得到了某種歸屬感。「學校裡的同學大都專注在課業上，她這些感想很難找到能分享的對象。」見女兒在同人世界裡不但認識了興趣相投的夥伴，還因此相互學習，激發她創作上的精進，徐景亭便漸漸放下了憂慮。

徐景亭還在日常相處時提出一些問題，像是「到底什麼是BL 啊」？但蝴蝶不搭理，她便不再追問。過了一陣子，蝴蝶反而主動向媽媽介紹BL 的一些典故與話題作品，這令徐景亭如釋重負。「若直接要求她少看某些題材，那反倒會讓孩子更好奇這些事，而且真看了也不會向父母坦白，搞不好還更想要挑戰禁忌，所以不如保持平常心。」她為自己的教養經驗做了總結：父母不見得凡事都有能力引導孩子，孩子也不一定要走父母期望的路，只要在自己想走的人生路上就好。

其實，青春期的孩子並未如想像中難以捉摸，端看父母親是否願意暫時放下身為大人對這個世界的成見，以孩子的視野來嘗試理解，搭起連結彼此心靈的橋梁。

徐景亭鼓勵女兒朝向繪畫的道路前進，私下也經常切換成工作模式，與蝴蝶討論設計構圖。（攝影／莊智淵）

徐景亭鼓勵女兒朝向繪畫的道路前進，私下也經常切換成工作模式，與蝴蝶討論設計構圖。（攝影／莊智淵）

本文作者：賴韋廷

(本文摘自《台北畫刊4月號639期》)

《台北畫刊4月號639期》

(中時新聞網)