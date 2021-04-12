美國新聞媒體「VICE」報導，許多人由於天生個性或其他原因，導致在晚上時「性致」缺缺，並為此感到苦惱。不過臨床心理學專家指出，愈在這方面感受到壓力，情況反而會變得更糟；且次數決不代表一切，因為良好的雙向溝通，才是創造美好夜生活的關鍵要素。

性教育組織「Pro Hoe」創辦人恩蒂雅耶（Penda N'diaye）指出，可能影響「性致」的原因非常多，且經常隨時間或生活狀況有所變動，包括男性的睪固酮（Testosterone）濃度、女性的賀爾蒙濃度、壓力、睡眠狀況、慢性疾病、藥物治療、個人天生的性格與喜好等等。

關係與創傷治療師麥格芬（Nicole McGuffin）表示，若某些人在經歷重大生活變化後出現類似狀況，並對此感到苦惱，建議他們可以找醫師談談。因為只要找到原因，心裡有了底，便能更有效控制自身的壓力和情緒。臨床心理師莫特（Sophie Mort）警告，如果為自己「性致缺缺」一事感到羞恥，壓力便可能讓情況進一步惡化，陷入惡性循環。

恩蒂雅耶強調，「性致」不一定與伴侶關係是否緊密有直接關聯，且每個人的狀況都可能因不同原因而持續變化，伴侶在長期相處下，本來就很難隨時滿足對方的需求。因此她建議，雙方應建立良好習慣，在合適的時機，講述自己遇到的問題，並討論對夜生活的需求。許多人會驚訝地發現，其伴侶追求的並不是次數，而是更深層的情感連結；即使其中一方確實對此感到不滿意，深層討論也有助於讓雙方進入同樣的節奏，以品質戰勝次數。

(中時新聞網)