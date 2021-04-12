國師唐綺陽於官方頻道分享4/12～4/18星座運勢，本周要控制自己的脾氣，還要注意避免失去耐心，甚至亂試、亂玩、亂衝的狀況。金星會在4/15凌晨進入金牛座，這是金星的旺位，將嘉惠金牛座、天秤座，運勢有好轉跡象，所有人也會受影響，感受到美食的威力，不但會在乎吃下肚的食物，同時也更關心大地。水火互融還沒結束，使眾人急切表達、失去耐心，要小心口舌是非，雖然溝通會更有效率、講話切中核心，但是有些人不喜歡這種感覺，恐怕會破壞交情、產生誤會，所以要更小心。

重要星象：金星、水星、太陽在牡羊最後衝刺，金星進金牛，水星、火星互融中

金、水、日在牡羊最後衝刺，容易失去耐性，應多注意控制脾氣。金星進金牛，嘉惠金牛座、天秤座的運勢，眾人感受美食的影響力，更加關心土地、食物來源，關注五感享受及金錢價值。水、火互融中，當心口舌是非，避免因溝通過於急切，而產生誤會、破壞交情。

【工作注意：雙子、獅子、天秤、雙魚】

雙子：在焦慮之中，別忘記多聆聽他人

獅子：好好把握機會，能夠一飛衝天

天秤：合約方面的失誤，有調整機會

雙魚：受到質疑時，要多自我調適

【桃花注意：白羊、天蠍、魔羯、水瓶】

白羊：多聽從家人、朋友的意見

天蠍：心裡若有疑慮，就要好好聊聊

魔羯：重視未來規劃，方向一致能更踏實

水瓶：有職場戀情的機會

【財運注意：巨蟹、射手】

巨蟹：正財偏財一起來，請多加把握

射手：購物運佳，避免買太多而破財

【健康注意：金牛、處女】

金牛：當心睡眠不足或熬夜，導致狀況多

處女：身、心都要照顧好，以免不協調

唐綺陽分享4/12～4/18星座運勢

(中時新聞網)