【回憶殺】「在感情路上不被愛的才是第三者」這句經典台詞似乎套用在不少人生活中，但誤入成為第三者要如何脫身就考驗每個人智慧，玉女歌手于台煙昔以一首《化裝舞會》而成名，在45歲一場生日活動時陷入三角疑雲，當時消息鬧得沸沸揚揚，她也帥氣快刀斬亂麻，卻難免歷經了一段情傷低潮。

于台煙以一首《化妝舞會》爆紅，之後更因為出色外型跨足戲劇圈，在演藝事業交出一張漂亮的成績單，然而她卻因爆滿的行程累到沒了自己，甚至罹患厭食症，1990年，她投資的PUB開店，卻經營不到1年就倒閉，還慘被男友倒了將近千萬，甚至遭八卦雜誌抹黑是花癡，讓她陷入人生低潮，患上重度憂鬱症，得依賴藥物才睡得著，也常常沒來由掉眼淚。

于台煙爆紅成為玉女歌手卻累到失去自己。（圖/翻攝自微博）

于台煙將自己活得精彩。（圖/翻攝自于台煙臉書）

于台煙整日以淚洗面，憔悴到變得不像自己，這時已經癌末的製作人梁弘志卻向她伸出援手，受到對方無私熱情的鼓舞，于台煙慢慢振作，從低潮中走出，然而命運並沒有因此放過她，2009年，一場慶生活動傳出她和鄧盛宇的戀情，而男方則傳出有穩交多年的女友，于台煙受訪時則否認表示，「當晚有很多我的朋友，他只是賓客之一。」

再次在感情上摔跤，于台煙為了警惕自己別再識人不清，在頸部和私處刺青，希望自己能夠振作，「真的痛死了，但感情的傷更痛，刺青就是提醒自己別再犯感情的錯。」如今的于台煙已經空窗3年，但這卻不影響她將自己活得精彩，她更能掌控工作和生活節奏，「到了這個年紀，喜怒哀樂的主動權應該要掌握在自己心中，不要忘記怎麼感受這個世界。」

(中時新聞網)