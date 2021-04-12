擾台共機對我驅離廣播反嗆：這裡都是中國空域，你們很快就能適應了。

共機在台灣西南角防空識別區進行侵擾行動，從3月底美台簽海巡合作備忘錄後，擾台次數與共機架次都大幅升高，路線也更接近台灣本島，似有逐漸近逼的趨勢。近日網上傳出一則我空軍對共機喊話的音頻，在空軍要求共機離開時，竟遭到共機回嗆「這裡都是中國空域，你們很快就能適應了」。顯示未來擾台共機很可能次數仍極頻繁，而且將更加靠近台灣本島。

4月10日共機運-8遠干機1架次、運-8技偵機1架次、空警-500機2架次進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。（圖／國防部）

據國防部公佈西南空域空情動態，共機自3月底美台簽署海巡合作備忘錄後，於26日突然大幅增加擾台共機到單日出動20架次之多。其中除最常出現的運-8反潛機2架次之外，還增加空警-500預警機1架次、轟-6K機4架次、殲-16機10架次、殲-10機2架次、運-8技偵機1架次，擾台時間從早上7點到下午4點之間。

而到本月初的3日起一連9天內，共機每天都有對我西南空域滋擾行動，架次從1架至11架不等，相比先前以單架次為主的情況來說，近期擾台的架次平均較前幾個月更多，滋擾頻率也更高。但其中大部份我軍都以飛彈追監方式應對，部份有戰機升空廣播驅離。

不過，近日在網上傳出一段我空軍實施廣廣播驅離時與共機發生的簡短對話，發生時間是4月10日早上共機3度侵擾我西南防空識別區，到第4次約在上午10時30分時進入西南空域，我空軍則升空應對，並於11時06分廣播驅離，這段音頻可明確聽到我空軍喊話：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度15000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即回轉脫離！」不料廣播後共機則回嗆：「「這裡都是中國空域，你們很快就能適應了。」

從先前報導得知，「這裡都是中國空域」的用語已非首次使用，上次在6日晚間共機回應我空軍喊話時就曾以此反嗆，這次只是增加了一句「你們很快就能適應了」，聽起來不像規範的無線電用語，倒像是飛行員心血來潮臨時添加的非規範用語。

據統計，今年共機擾台行動累計已達84次、我空軍則進行了248次廣播驅離，4月共機擾台已有9天，我空軍廣播驅離次數為38次。

(中時新聞網)