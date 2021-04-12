女星張家瑋在民視《多情城市》演出「文真」一角獲得不少觀眾喜愛，日前她接受鳳凰直播《大手牽小手》訪問時透露，出道後曾也曾面臨遭霸凌的經驗與委屈，她來自高雄，平常喜歡唱台語歌，不少朋友愛取笑她講台語很俗、動不動就拿她是南部人說嘴，讓她頗受傷。之前她曾想跟10幾年交情的圈內好友合作拍網路影片，激盪不一樣的火花，不料對方竟因她八點檔演員身分拒絕：「我才不要咧！我不要妳那邊的粉絲，妳的粉絲都是阿公阿嬤！」被自己曾經幫助過的朋友撥冷水，一度讓令她很心寒。

沒想到，連她的感情路，也因為演本土劇而諸多不順；已單身3年的張家瑋說，之前朋友都會介紹異性朋友給她認識，一開始對方都會覺得「好啊」、誇她漂亮，但認真瞭解她的工作型態後，竟然開始嫌棄，「他們覺得藝人的工作不穩定，會問我沒拍戲都在幹嘛，結果當我掏心掏肺，把自己的工作型態、細節講得一清二楚後，對方一聽反而擔心將來可能還要養我，覺得兩人不會有未來，就變臉了。然後就都失聯了！」

張家瑋日前接受《大手牽小手》訪問。（民視提供）

也有約會對象一開始擔心她是公眾人物，擔心交往約會可能會被跟拍，後來發現都沒被跟拍，又會碎念怎麼都沒人偷拍，讓她實在無法理解對方想法，忍不住心想：「你也太矛盾了吧，到底想怎樣」，這讓一心想要談一段以結婚為前提的穩定感情的她，覺得錯愕又挫折。

她哀怨地說，也曾經見過交往對象的媽媽，結果對方馬上去Google她過去新聞，對她說「妳是很上進的女生，我也很喜歡妳，雖然不是豪門家庭的女兒，但很親切、善良、是很有教養的女生，我兒子會遇到妳很幸運，但我家兒子真的很孝順，妳要多包容，他還是會以事業為主，你們都還年輕，要多多加油」，她聽完不明所以，請教朋友這是什麼意思，朋友直接點醒她：「人家的意思就是，妳不要想嫁進他家，妳放棄了吧！」而她在民視除夕特別節目中的火辣舞蹈演出，獲得各界好評，沒想到也有本來有點喜歡她的男生竟說「我爸媽看了，覺得這樣太辣」，後來就不了了之。讓她難過之餘，覺得還是好好工作賺錢好了，「我尊重自己的工作，只要能有所提昇，就會努力達成，不會因為別人的的評論就改變」。

張家瑋日前接受《大手牽小手》訪問。（民視提供）

雖然講台語、演台語劇被不少人覺得「台」，不過張家瑋說，自己秉持在哪出生、長大，就是學到這個語言，語言本身就是語言，不該被歧視，沒有一定講什麼語言就比較高尚、有氣質，「你看美雲姐（唐美雲）的歌仔戲，多麼有藝術內涵和氣質！」她日前趁著《多情城市》的「文真」角色休息期間，去欣賞賣座國片《當男人戀愛時》，當看到邱澤在保齡球館唱歌對許瑋甯示愛，被旁邊的女生嫌「好台」，許瑋甯轉頭怒瞪回嗆「啥款」這一幕時，讓她突然覺得好「解氣」啊！

(中時 )