國中小團體全女生組東山高中。（高中體總提供）

「109學年度中等學校啦啦隊錦標賽」，11日上午在新北市新莊體育館活力登場，將近千位選手齊聚一堂，共計33所學校、90隊共襄盛舉，各校全力以赴、抱持「勇不設限」精神相互較勁，利用肢體語言及各種華麗技巧，搭配節奏感十足的音樂及團隊合作，帶來精采絕倫的活力賽事，打造本年度中等學校啦啦隊錦標賽不同凡響的一日。

啦啦舞國中部大團體甲組部分，去年4支隊伍台南市中山國中、彰化縣大同國中及台北市北安國中繼續在今年度賽事比拚，今年由中山國中突圍勝出，中斷北安國中二連霸之路；除了大團體甲組相互爭鋒，啦啦舞國中部其他競賽組別，例如彩球組、爵士組、嘻哈組、指定動作組等，選手都展現最自信的一面，帶來各種華麗招式與技巧，吸引評審們的目光，為自己爭取最好佳績。每間學校發揮自身特色，表現淋漓盡致，為國中組賽事注入更勝以往的青春活力。

競爭程度更勝以往的競技啦啦隊高中部，今年5個組別共計26隊參賽。去年大團體混合組冠軍桃園市治平高中帶著更勝以往的決心，以各項高難度動作再次擄獲評審芳心，拿下該組的第1名。

另外，今年多達10隊參賽的五人混合組，競爭更是激烈，無論拋投、騰翻、金字塔或其他競技招式皆使出渾身解術，在眾多隊伍中，亦由治平高中脫穎而出，足見該校實力之雄厚。觀眾席上有學校同學以及加油團在為自身學校加油，讓整個賽事增添不少熱度。

受到新冠肺炎病毒疫情影響，為避免民眾群聚感染之風險，賽事期間大會嚴格執行相關防疫工作，高中體總會長胡劍峯於開幕時特別宣導防疫外，特別感謝政府的支持並讓選手有一個舞台發揮苦練已久的成果。

賽事由東森超視錄製，將於本月17日早上7點至中午12點播出，錯過賽事的民眾們，可鎖定東森超視33台，欲知更多賽事事後資訊，也可以上網搜尋「中等學校啦啦隊錦標賽」FB粉絲專頁。

(中時 )