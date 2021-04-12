拱天宮周邊住戶擺攤兜售各類媽祖小物。（謝明俊攝）

許多信徒利用空檔養精蓄銳，準備深夜跟隨拱天宮媽祖進香。（謝明俊攝）

通霄拱天宮媽祖11日深夜展開北港進香遶境行程。（謝明俊攝）

媽祖聖像由副總統賴清德等人傳接登轎。（謝明俊攝）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香遶境活動，11日深夜11時45正式出發，副總統賴清德晚間專程參加媽祖登轎以及出發護轎，整個拱天宮前道路擠滿上萬信眾，後龍山邊媽祖也在子時前來會合一同登轎進香，北港進香活動熱鬧展開。

通霄拱天宮媽祖北港進香遶境活動，今年報名參加信眾破紀綠達到7.8萬人，據警方估算11日晚間到場恭送媽祖出發的人數應超過10萬人，從白沙車站至台1線拱天宮牌樓，以及拱天宮周邊大街小巷，晚間9點以後已是擠滿各地湧來的信眾。

副總統賴清德於晚間9時30分左右就抵達拱天宮旁停車場，稍晚走進拱天宮，子時一到，廟方就開始祭拜媽祖，並由賴清德、內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明等人依序獻花、獻爵致敬。

11時20分，拱天宮媽祖由拱天宮主委洪文華及賴清德、徐國勇、徐耀昌等人依序傳接登轎，11時30分左右，後龍山邊媽祖在後龍鎮長朱秋隆及大批信眾的護送下抵達拱天宮，與拱天宮媽祖會合登轎，11時45分，媽祖鸞轎在大批信徒的護送下，正式出發展開8天7夜的北港進香遶境行程。

(中時 )