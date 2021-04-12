大專排球聯賽(UVL)公開男一級全新爭冠組合，11日晚間由國北教大對上彰化師大，兩隊都要爭取隊史首冠，一路激戰到決賽局，最終由國北教大以25比19、23比25、15比25、25比22、15比12險勝，隊史首度登上UVL王者寶座。

冠軍目標終於達成，國北教大全隊興奮衝上場慶祝，能在自己畢業前夕高捧冠軍獎盃，此戰拿下19分的宋柏霆直呼很感動，「比賽後半段有些因為自己失誤導致的狀況，但球隊落後時，大家還願意相信我，到最後都沒有放棄。」

彰師大前一天在4強戰驚奇扳倒挑戰14連霸的台灣師大，宋柏霆坦言，面對這樣的對手，賽前多少會緊張，「他們能打贏台師大，氣勢一定比我們更好，所以我們會一直互相提醒，要深呼吸，不管分數，一顆一顆打好就好。」

大二的周冠宇在決賽也有關鍵表現，冠軍戰轟下全場最高27分，拿下冠軍賽MVP和最佳舉球員對角攻擊球員，個人生涯首度參與冠軍戰就一次抱回首冠和首座MVP，周冠宇說：「很興奮也很感動。」但他把MVP歸功於團隊的努力，「這應該是屬於大家的，每個人在場上壓力都很大，最後大家有把壓力扛下來。」

國北教大教練林顯丞球員時期曾在UVL冠軍戰不敵台師大，而在回母校執教的第9年，率隊奪下隊史首冠，林顯丞賽後笑說：「終於有這機會，感覺真的還不錯。」他也提到，這3年來因為conti讓球隊有機會接受企排聯賽洗禮，也有另一個發揮的舞台，雖然戰績不很理想，但讓球隊整體實力提升很多。

(中時 )