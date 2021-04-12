109學年JHBL國中籃球聯賽冠軍賽MVP安康國中王翊仲（中）絕妙傳球。（高中體總提供）

109學年度JHBL國中籃賽男、女甲級決賽11日收工，男甲級新北安康國中結68比64力克北市信義，預、複、決賽跨階段13連勝完美封王，也是4年隊史第一冠，一掃上季首闖冠軍賽，但小輸給苗栗大倫國中、屈居亞軍的不快，更是大會始辦32年來，又一支新的冠軍隊。

安康國三主控王翊仲打滿全場，攻下15分、6籃板、9助攻、3 抄截，榮膺冠軍賽MVP，本季平均貢獻15.5分、5.5籃板、7.8助攻，也包辦大會助攻王。

王翊仲上季他國二爭冠但輸球拿第二後，一度轉學，最終回心轉意又歸隊，續與隊友並肩作戰，換來隊史首度封王，賽後王翊仲說：「我很高興做了最佳抉擇，至於MVP，應由隊友分享，因為安康人人都是MVP。」

安康教練馬澤閎說：「當初王翊仲短暫離開，我一直在等他，因我對他有信心，他一定回來。」

馬澤閎說，這個冠軍是球員自己想要、且自己打下來的，他只是幫他們完成心願，因上季該贏未贏，而哪裡跌倒、哪裡站起，今年他們自己贏了回來，5個先發都是MVP，缺一不可，至於4年磨一冠，他認為成軍時最難，但終於度過難關，有了好的回報也是他個人生涯馬打球、帶隊冠軍初體驗，他自我調侃說，過去最佳成績是區運會第四名，只拿過一面「鐵牌」。

信義國中繼105學年首度爭王但輸給台南太子後，二度闖晉冠軍賽，仍輸球又屈居亞軍，隊史第1冠得再等等，但教練賴信宏說沒關係，大家都盡了力且享受比賽，何況安康本季真的很強又夠成熟，自己輸得沒話說，雖然最後一記三分球差點進，否則還有機會，但從最高落後18分，追到差2分，他以球員的韌性、表現為傲。

信義一度從40比58落後，回敬一波24比8攻勢，硬在終場前讀秒階段追成64比66，且還有一波反撲會，可惜三分不中，終場前5.7秒 連續犯規，最3.2秒把安康陳柏勝送上罰球線，他二罰命中，助隊4分之差封王，陳柏勝說，罰球時雖有點緊張但信心十足。

(中時 )