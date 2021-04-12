美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受媒體訪問，批評中國對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的處理欠缺透明度，在疫情初期沒有公開分享資訊，結果導致疫情失控。

布林肯接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問表示，他認為中國自己清楚，在疫情初期沒有做到必須做的事情，就是要立即通知國際專家，即時地分享資訊且提供真正的透明度。

他指出，中國的處理方式造成疫情加速失控，且後果更為嚴重。

布林肯還說，疫情需要全球合作，為了達到公開透明並共享資訊，這意味著要強化並改革世界衛生組織（World Health Organization），且中國必須參與其中。

2019冠狀病毒疾病疫情從2019年12月在中國爆發，並蔓延至世界各地，目前美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，全球通報的累計確診病例數逾1億3575萬例，並有超過293萬人染疫病亡。

(中央社)