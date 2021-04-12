有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）日前宣布頒發最高榮譽「終身成就獎」給66歲台灣國際名導李安，是第一位獲此殊榮的華人導演，台灣時間12日凌晨頒獎典禮上，由《理性與感性》男主角休葛蘭（Hugh Grant）擔任引言人，李安也透過預錄影片的方式發表得獎感言。

李安相當真摯地說：「非常榮幸獲得BAFTA終身成就獎，很感謝能夠與這些優秀的電影工作者一起被提名，英國在我的演藝生涯中一直對我特別好，英國是《冰風暴》唯一賺到錢的地方」。提到自己1995年拍攝《理性與感性》時，英國就像是他的第二個電影學校，「當時我只能用簡短的句子溝通，我給演員們的評論都很簡潔、直接和『誠實』，他們還會比誰能從我這裡獲得最殘酷的評論，但我的英國同事們都很有耐心，對我非常友善，我覺得自己欠他們好多」。

李安接著表示，在《理性與感性》後，他開始敢去冒險拍攝多種類型的電影，「他們給予我勇氣去擴展視野、敞開心胸。對我而言，拍電影就是這回事，有勇氣剖開自己去面對真相，透過故事、影像與聲音在大銀幕上表現出來，這是我與世界建立連結的方式，也是我熱愛做的事情，拿到這個獎，就像是被和我用相同方式交流的人們認可了」，最後不忘感謝家人，以及曾與他共事過的所有人，「也希望在這充滿挑戰性的時期，每個人都能夠健康跟安全」。

另外，華裔女導演趙婷執導美國公路電影《游牧人生》獲頒最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳攝影4項大獎，成為本屆最大贏家，83歲安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）憑藉《父親》拿下影帝。73歲韓國女星尹汝貞也以《夢想之地》榮獲最佳女配角，《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）則奪下最佳男配角。

(中時 )