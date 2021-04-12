因為仰賴撿拾資源回收維生，引發社區住戶間的衝突，萬華「國輝花園社區」（國輝社區）居民頭痛人物阿春姊（化名，60歲），在數年前父親過世後，精神和身體上大受打擊，開始靠拾荒過活，每天只賺100塊勉強糊口。1名老鄰居回憶，阿春姊過去在百貨公司工作擔任收銀小姐，穿著打扮都相當時髦，看起來生活無虞，和如今的她簡直判若兩人。

3月22日晚間9點多，阿春姊推著手推車在南機場夜市一帶，挨家挨戶跟攤商、店家收取紙箱、瓶罐等，其實，當地居民對她並不陌生，有人還會特地送麵包讓阿春姊果腹，然而，她卻是部分居民口中的頭痛人物。「國輝社區」距離南機場夜市不到1百公尺，阿春姐已在社區居住30多年，數年前父親過世後，她的精神和身體都出了狀況，開始靠著資源回收過活。

鄰居拍下阿春姊長期霸佔走道堆放物品。（圖／讀者提供）

「如果我有選擇，我幹嘛做回收，這幾年真的是我人生中最苦的時刻！」阿春姐說，她有2個姊姊和1個弟弟，日子一直過得很辛苦，「我念國小6年級時，媽媽就去世，爸爸卻愛喝也愛賭，工作有一搭沒一搭，我和姊姊們從小就會批一點家庭代工貼補家計。」專科畢業後，阿春姐在一家百貨公司擔任收銀人員，一待10多年，後來跑到旅行社工作，當時甚至獨自飛到義大利自助旅行，生活一度讓人羨慕。

「我記得她（阿春姐）以前在百貨上班，化妝擦口紅，感覺很時髦。」住阿春姐對面的林小姐回憶，那時候的阿春姐很和善，出入都會和鄰居打招呼，看起來就是1位白領上班族，跟現在的她天差地遠。針對阿春姐是否遭到鄰居欺負，林小姐則委婉地說：「我只告訴『他們』（其他鄰居），不要亂潑東西到我家，不然我跟他們沒完沒了！」

針對阿春姐的情況，社區管委會婉拒說明，僅表示此事正在透過法律程序解決。當地里長邱惠雯則表示，她擔任里長2年多來，多次收到該社區住戶或管委會的投訴，去年甚至曾經每2周一次，「社區確實對阿春姐很頭痛，管委會曾打算以『惡鄰條款』，要求阿春姐徹底改善住處環境，但住戶發現需要連署，態度轉趨保守，認為大家都是厝邊，不用這樣吧。」

邱惠雯說，近5個月來，該社區管委會祭出鐵腕，只要發現阿春姐在公共空間堆放回收物，就通知建管處開單處罰，最近未再接獲關於阿春姐的投訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)