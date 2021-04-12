靠著撿拾回收物的婦人阿春姊（化名，60歲），年輕時曾時髦的百貨收銀小姐，但步入中年時父親過世後她以撿拾資源回收維生，她控訴遭社區住戶欺負，不過記者卻在同棟鄰居言談間，得到完全不同答案。鄰居不但否認欺負她，還曾一度好心幫忙清除梯間垃圾和雜物，1名A小姐表示，阿春姊從7樓丟垃圾下來，自己為此加裝了多支監視器自保，生活的戰戰兢兢。

面對阿春姐頻頻怒訴自己遭到社區鄰居欺負，不少同棟鄰居不以為然。鄰居A小姐表示，她在1樓經營安親班，由於經常有垃圾從天而降，她曾當面向阿春姐抗議「不要再把垃圾從7樓丟下來」，沒想到竟然遭報復，「她（阿春姐）丟尿、丟屎，甚至丟機油，把我嚇到裝了15、6支監視器自保！」她還表示目前已掌握部分阿春姐亂丟垃圾的證據。

鄰居B小姐也透露，去年4月錢櫃KTV台北林森店發生大火後，鄰居都很害怕公安問題，後來有住戶發現阿春姐把安全梯間弄得髒亂不堪，大家還一起動員幫忙整理，「大家沒必要欺負她！」

阿春姊囤積在家中的資源回收物相當大量，甚至推放在梯間、走道。（圖／讀者提供）

針對阿春姐的情況，社區管委會婉拒說明，僅表示此事正在透過法律程序解決。當地里長邱惠雯則表示，她擔任里長2年多來，多次收到該社區住戶或管委會的投訴，去年甚至曾經每2周一次，「社區確實對阿春姐很頭痛，管委會曾打算以『惡鄰條款』，要求阿春姐徹底改善住處環境，但住戶發現需要連署，態度轉趨保守，認為大家都是厝邊，不用這樣吧。」

台北市建管處主祕洪德豪表示，阿春姐清空公共空間物品後，建管處對她已經解除列管。建管處開罰前，都有到場拍照存證，收到罰單後也有15天的訴願期，不過阿春姐並未提出；由於阿春姐遲遲未繳納罰款，建管處已將案件移送給法務部行政執行署，在執行前，阿春姐都可以和建管處協商，一張罰單最多能分12期繳納。

台北市社會局社工科科長陳怡如則指出，2019年北市府整合局處資源，針對囤物症患者制定「台北市社區囤積行為者處理原則」，社會局和衛生局等單位獲報後會一起進行輔導，協助改善居家環境，並視個案情況安排就醫，運用相關法律制約。

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(中時新聞網)