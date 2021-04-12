美國商務部將飛騰訊息技術等七家大陸企業與機構列入實體清單，外資評估，飛騰占世芯-KY（3661）營收逾四成、占祥碩（5269）營收比重約10～20％，9日雙雙遭打落跌停，瑞信證券並迅速啟動雙重降評，將世芯-KY投資評等由「優於大盤」、驟降至「劣於大盤」，合理股價預期砍為600元。

外電報導提及，飛騰利用美國技術製造超級電腦，用於解放軍開發超音速飛彈模擬設施，其中晶片由世芯-KY負責設計，使得世芯-KY於9日開盤即跌停鎖死，全日含盤後僅成交608張，跌停委賣掛單最終還高達1.4萬張，賣壓龐大。

瑞信證券指出，拜飛騰16奈米CPU量產、7奈米一次性工程費用（NRE）專案帶動，飛騰2020年貢獻世芯-KY約35％營收，2021年占比更上看40～45％，但隨美國祭出管制，下半年新專案恐喪失美國矽智財（IP）、EDA設備的支援，令世芯-KY前景蒙上烏雲。

儘管世芯-KY獲得美企人工智慧（AI）專案、大陸新創企業的GPU與AI訂單，並提高在網路公司客戶的市占，不過，這些專案將從較低基期開始成長，且飛騰與其他大陸高效能運算（HPC）客戶合計占世芯-KY營收六成，顯然無法抵銷衝擊。

外資同時大幅下修世芯-KY的營運預期，將2021、2022年營收預估值由112.74、149.73億元，大降至101.72與106.65億元，同期間每股純益也從22.7、33.5元，重砍至18.5與20元。

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