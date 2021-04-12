電子領頭羊股價持續強勢，面板驅動IC（DDI）大廠聯詠（3034）業績亮眼，除里昂證券喊出外資圈最高千元股價預期外，摩根士丹利證券也持長期正面觀點，是股價走勢強勁的重要推手。

聯詠在3月營收亮眼帶動下，第一季營收季增17％、年增13％，超乎市場預期，摩根士丹利證券認為，主要是受到大尺寸驅動IC與觸控面板驅動IC（TDDI）單位售價走高的帶動，而且首季毛利率很可能觸及、甚至超越財測上緣。

放眼第二季，摩根士丹利認為，DDI售價持續調漲中、季增幅度約10～20％，市場目前對聯詠第二季的營收與毛利預期，實在太過保守；聯詠的營運槓桿雖不像其他二線廠商那麼高，然其2021年全年獲利仍有不小上調空間。

就股價走勢而言，就算聯詠股價今年以來上漲七成，但相關同業瑞鼎大漲244％、天鈺大漲二倍、敦泰大漲153％，聯詠股價落後程度相當明顯，大摩看好股價相對同業尚有補漲空間，給予「優於大盤」投資評等。

(工商 )