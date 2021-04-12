金州勇士的選秀榜眼懷斯曼(James Wiseman)在前一戰受傷，診斷後是右膝半月板撕裂傷。聯盟官網12日引述《The Athletic》、ESPN的報導，最糟的情況可能是懷斯曼剩餘的球季都報銷了！他本季出賽39場，每戰攻下11.5分、5.8籃板，主要是攻擊禁區，投籃命中率52%。

10日對戰火箭，懷斯曼第2節試圖灌籃，被對方前鋒小馬丁(Kenyon Martin Jr.)打了火鍋，著地的時候失衡弄傷右膝。懷斯曼總共只打6分鐘就退場，但是6分鐘之內他就投5中3攻下6分。

以懷斯曼7呎(213公分)的身高，擔任中鋒的攻擊力還可以，然而勇士捨棄「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)去選擇懷斯曼，主要是希望增加保護籃框的人手。懷斯曼的防守表現不佳，而且容易受傷，今年2月初他扭傷手腕而缺陣3周，整體來說沒有達到勇士的預期。

勇士本季已出現10位傷兵，根據數據網站Spotrac計算，以阿基里斯腱受傷報銷的克雷湯普生(Klay Thompson)為首，他們受傷期間領走的薪資累積3400萬美元，是全聯盟第3多。僅有布魯克林籃網(4600萬美元)、奧蘭多魔術(4000萬美元)超過勇士。

簡言之，勇士是全聯盟「花錢養傷」名列前3的球隊，這讓總教練科爾(Steve Kerr)很難帶兵。科爾前幾日受訪時說：「當我們打得很好時，我被稱讚為進攻的戰術天才，現在我們表現不佳，就批評我跟不上時代了，事實是我介於兩者之間而已。」

(中時新聞網)