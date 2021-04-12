警察專科學校廖姓學生2017年參加學校3000公尺跑步測驗時昏倒，成了植物人，張姓教官因延誤叫救護車，被依業務過失重傷害罪判刑5月，緩刑2年定讞。事後廖男家屬申請重傷害補償136萬多元，台北地檢署認為張在法院審理期間已賠償廖家145萬，超過家屬申請補償金額，駁回家屬申請。

檢方調查，2017年11月2日警專期中考，廖姓學生在測驗3000公尺跑步時昏迷，送醫急救雖撿回一命，但經2個月治療，醫院判定他因缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，成為植物人。

廖昏倒時，有學生要求張姓教官叫救護車，但張認為已通報校護，不需要叫救護車，檢方認定張延誤送醫，依業務過失重傷害罪起訴張。一審判張徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，但張因上訴逾期，遭高院駁回上訴，全案定讞。

廖家向北檢申請犯罪被害補償，包括醫療費、生活上需要、精神慰撫金合計136萬7000多元，檢方認為張在北院審理時，已當庭給付家屬145萬，扣除後已無請求餘額，駁回申請。

另家屬主張警專醫護室編制醫師、護理師，測驗時卻沒有醫護在場，張還阻止學生叫救護車，也沒有進行CPR，提起國賠訴訟。台北地院一審認定警專有疏失，判決應賠償廖男及父母共2942萬多元。

(中時 )