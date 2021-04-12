國民黨立委蔣萬安和民進黨立委高嘉瑜，10日獲邀出席好友的咖啡廳開幕，高嘉瑜稱蔣萬安「未來市長」，不料卻引來批評。對此，「卡神」楊蕙如想問高嘉瑜，是對陳時中沒信心，還是對自己沒信心？

高嘉瑜10日和蔣萬安出席好友的咖啡廳開幕，兩位台北市長的熱門人選同場尬歌，高嘉瑜表示，「你們看到未來市長，不管是我還是蔣萬安，都要大聲地鼓掌好不好？」

楊蕙如昨在臉書指出，高嘉瑜唱歌難聽她沒有意見、枕頭髒沒有批評過，之前黏柯黏郭也沒講話，但現在這個真的受不了了。楊質疑，之後綠營沒人選嗎？高嘉瑜是對陳時中沒信心，還是對自己掛民進黨提名選上沒信心？

楊蕙如質疑高嘉瑜，是對陳時中沒信心，還是對自己掛民進黨提名選上沒信心？（圖／摘自楊蕙如臉書）

此外，民進黨前桃園市議員王浩宇昨日則在臉書批高嘉瑜，指她對自己人嘟嘴、白眼，現在卻對外人是好話說盡，連「未來市長」都說出口？這樣的發言，真的太傷害民進黨支持者的情感了。

針對質疑聲浪，高嘉瑜昨透過臉書澄清，表示自己禮貌性的說未來市長來替咖啡店加持，還特別說「不管是我或是蔣萬安！」沒想到卻有人開始帶風向攻擊她，「這些人怎麼不來帶風向說我支持我自己選市長啊」。

昨天我跟蔣萬安委員一起幫moshi咖啡站台，因為moshi是台灣之光，堅持原創的台灣品牌，值得肯定與支持👍 我禮貌性的說未來市長來替咖啡店加持，還特別說不管是我或是蔣萬安！ 沒想到民視報導的角度好像是蔣萬安粉絲，整則新聞都在吹捧蔣萬安，... 由高嘉瑜發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)