國民黨立委蔣萬安和民進黨立委高嘉瑜，10日獲邀出席好友的咖啡廳開幕，高嘉瑜稱蔣萬安「未來市長」，不料卻引來批評。對此，「卡神」楊蕙如想問高嘉瑜，是對陳時中沒信心，還是對自己沒信心？
高嘉瑜10日和蔣萬安出席好友的咖啡廳開幕，兩位台北市長的熱門人選同場尬歌，高嘉瑜表示，「你們看到未來市長，不管是我還是蔣萬安，都要大聲地鼓掌好不好？」
楊蕙如昨在臉書指出，高嘉瑜唱歌難聽她沒有意見、枕頭髒沒有批評過，之前黏柯黏郭也沒講話，但現在這個真的受不了了。楊質疑，之後綠營沒人選嗎？高嘉瑜是對陳時中沒信心，還是對自己掛民進黨提名選上沒信心？
此外，民進黨前桃園市議員王浩宇昨日則在臉書批高嘉瑜，指她對自己人嘟嘴、白眼，現在卻對外人是好話說盡，連「未來市長」都說出口？這樣的發言，真的太傷害民進黨支持者的情感了。
針對質疑聲浪，高嘉瑜昨透過臉書澄清，表示自己禮貌性的說未來市長來替咖啡店加持，還特別說「不管是我或是蔣萬安！」沒想到卻有人開始帶風向攻擊她，「這些人怎麼不來帶風向說我支持我自己選市長啊」。
(中時新聞網)
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