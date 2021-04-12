總統蔡英文臉書PO文指出「擔心觸及下降」。（圖／摘自蔡英文臉書）

臉書平台觸及率下降，成為近日各界熱議話題，總統蔡英文臉書10日的發文提到，「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來」。國民黨文傳會副主委鄭照新昨(11日)對此在節目中表示，民眾看了就會覺得蔡根本沒有心放在台鐵事故上面，「她覺得更嚴重事情是臉書觸及下降，而非台鐵檢討，我覺得這是非常丟臉的一件事」。

鄭照新11日在《中天辣晚報》中談到，全民一點不擔心蔡總統的臉書觸及率，坦白講，民眾看到臉書又如何、看不到臉書又如何？今天如果蔡總統是個愛民如子的好總統，能夠把台鐵安全弄到最好、把兩岸關係弄到和緩，「我跟你保證，你把臉書關掉，大家都還是會擁戴、支持你」。

另外，鄭照新說，「很簡單，蔡總統很擔心大內宣，因為大內宣要來騙人，那就是我講東你講西，我講人命安全、你跟我講改黨徽，若要講數據分析，民眾根本不關心改黨徽、國徽，因為現在大家等待的是你能否解決台鐵安全、交通安全問題，還有對民眾安危有無同理心」。

鄭照新指出，太魯閣號罹難者頭七法會才剛過幾天，民眾看了這篇貼文，就會覺得蔡總統根本沒有心放在台鐵上面，只是在做公關處理，這時候趕快出來想說風頭過了，覺得更嚴重事情是臉書觸及下降，而非台鐵檢討，「我覺得這是非常丟臉的一件事」。

(中時新聞網)