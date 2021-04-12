一輛北上126次自強號於昨(11)日下午6時14分，疑似因為機械問題，車箱底冒白煙，現場煙霧瀰漫讓在場民眾嚇壞，消防隊員獲報後緊急前往出水降溫，所幸最後只是虛驚一場，無人受傷；月初台鐵才發生重大工安意外，如今又出現這種場面，讓網友怒了，痛批蔡英文口口聲聲說台鐵改革勢在必行，如今卻只擔心自己大內宣工具壞了。

蔡英文重申「勿懷疑改革決心」 鄭麗文怒：要死多少台灣人才可以？【獨家專訪】

126次前往七堵的自強號列車第3節車廂底部不明原因起火，初步判定是機械異常，有網友甚至在楊梅就拍到車廂底部起火照片；列車停靠中壢站時，現場濃煙密布，一度竄出車站外。不少網友看到此景嚇壞，稱台鐵最近很不安寧，應要盡速改革。

台鐵126次自強號11日傍晚突然冒出大量白煙，停靠在中壢站，讓目睹民眾嚇壞。（桃市消防局提供／邱立雅桃園傳真）

台鐵自強號126車次狂冒濃煙 乘客中壢車站急疏散(圖翻攝自爆料公社公開版)

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」昨晚就發文痛批，三年前普悠瑪號意外，蔡英文說台鐵改革無上限；這一次太魯閣號事故，蔡英文說不要懷疑政府改革台鐵的決心；但如今百姓搭台鐵卻仍要提心吊膽，請問總統，比起關心臉書觸及率的問題，對台鐵改革的決心在哪裡？

該貼文引發網友討論，表示「我真的嚇死欸，再也不敢搭火車」、「林佳龍不下台就一直出問題」、「民進黨只關心自己的政權，根本無心於國事，專搞意識形態」、「改革改革，都是文膽寫的，不關她事，她只擔心她的觸及率」、「天怒人怨」、「不知還要爛多久，台鐵何時才能變好？」「現在坐台鐵都要這麼刺激就對了？」

(中時新聞網)