關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，氣象專家吳德榮表示，美國模式模擬最快2天後會增強成今年第2號颱風舒力基，預測將是一個又大又強的颱風，然而颱風會在台灣東側大迴轉北上，對台無威脅，亦無紓解乾旱的機率。氣象局表示，周二晚起鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣從高溫32度降至20度，狂降12度，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，何時會增強為舒力基颱風？美國模式模擬約還要2天，且颱風強度又大、又強，歐洲模式模擬則大約還需3天。而颱風預測路徑，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉。兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑，就是在台灣東側大迴轉，對台無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

吳德榮指出，今、明(11、12日)兩天各地晴時多雲，明晚起至周六(17日)，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短。短波接近時雲層增厚、往南擴展，北部及東半部易受到其邊緣影響、降雨機率提高；短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔。中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶有局部短暫雨的機率。

氣溫部分，周三、周六(14、17日)兩北台灣氣溫略降、轉涼，周四、五(15、16日)氣溫略回升，中南部氣溫變化較小。周日(18日)水氣漸散，天氣轉乾，北台灣偏涼，中南部舒適微熱早晚涼。由於是短波的變化，模式持續調整中。

氣象局表示，周二（13日）白天風向東南風至偏南風，白天舒適暖熱，西半部高溫可達30至34度，東半部高溫28、29度，各地低溫20至23度，周二晚起鋒面尾端通過加上東北季風南下，周三北台灣高溫僅20度，低溫19度，與周二高溫32度相比，驟降12度，其他地區則是高溫略降，一直到周日北部、東半部地區及中南部山區陸續轉為局部短暫陣雨的天氣，其他地區雲量增多。

(中時新聞網)