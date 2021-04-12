國泰金(2882)在投資績效表現亮麗下，3月稅後淨利達180.9億元，創歷年同期新高；累計第1季稅後淨利570.3億元，年成長143％，創史上單季新高。國泰金暫居目前金控獲利與每股獲利王。

子公司國壽3月稅後淨利156.3億元，第1季稅後淨利493.4億元，年成長224％，單月、累計稅後淨利皆創歷年同期新高。3月投資績效良好，避險成本控制得宜，投報率表現亮眼，利差益持續擴大。

業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型及傳統型分期繳保單為主，3月FYP金額為239億元，較去年同期成長一倍，FYPE金額為56億元，較去年同期成長42％，FYP及FYPE皆為業界第一，其中保障型商品累計FYP較去年同期成長39％。

國泰世華銀行3月稅後淨利20.9億元，維持高活存比，存放款成長動強勁，手收業務表現穩健，第1季稅後淨利64億元。

國泰產險3月個體簽單保費20.4億元，位居市場第二，第1季稅後淨利4.8億元；國泰證券各項業務穩定推展，3月稅後淨利2.2億元，稅後淨利5.2億元；國泰投信3月稅後淨利1億元，第1季稅後淨利3.4億元。

(時報資訊)