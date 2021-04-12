遊戲廠商陸續公布第1季營收，鈊象(3293)第1季營收27.54億元，再創單季新高；真好玩(8491)第1季營收5.43億元，年成長141.33％，表現也相當強勁。另外，真好玩(8491)首季營收年減4％，橘子(6180)年減1％，而傳奇(4994)新遊戲上市投入行銷費用1.3億元，使得第1季每股稅前僅小賺0.06元。

鈊象第1季營收27.54億元，季增18.45％，年增45.36％，主要網路遊戲持續成長，六大App平台《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》收入攀升，美國博弈市場授權收入營收比重也持續提升。

真好玩第1季營收達5.43億元 年成長141.33％，主要受惠於《劍是江湖2》(《九州幻想M》韓國版)及《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)兩款遊戲海外貢獻。

真好玩也在4月7日率先於台港澳市場推出美式動畫冒險卡牌遊戲《超英雄特攻》，預計6月再推出一款二次元3D MMORPG《Project 靈》(名稱待定)，此款遊戲為韓系PC暢銷大作靈魂行者手遊版，該兩款新作預計下半年亦將推出全球版，積極搶占全球遊戲市場。

智冠第1季營收18.31億元，較去年同期下降，主要子公司遊戲新幹線去年同期有《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款新作上市，墊高基期。遊戲新幹線準備東南亞市場營運，即將在第2季推出跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》手機及HTML5網頁端多語系版本，拓展海外玩家服務。

智凡迪致力提供國際級遊戲營運行銷服務，持續擴大多語系遊戲客服團隊，近年來已承接全球多款知名遊戲合作，3月起更提供韓國NCSOFT最新上市手遊大作《天堂2M》專業客服服務，同時也與韓國遊戲公司GONGGAMES Corp.原廠直營的擬真棒球手遊展開在地化營運及社群行銷合作，近期將正式登場。

橘子第1季營收31.1億元，年減1％。主要去年1月《天堂M》推出全新職業「神聖劍士」，改版力道較強，今年第1季《天堂M》則以職業優化為主；但《新楓之谷》營運表現強勁，使得第1季營收維持去年同期表現。

傳奇第1季營收為7.43億元，稅前淨利674萬元，每股稅前盈餘為0.06元，低於去年同期1.28元。主要手遊新作《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》，雖然3月營收成長，但投入1.3億元行銷費用，另外，投資日本子公司股本匯回，營業外支出產生一筆一次性的損失約0.3億元，都是造成第1季獲利減少原因。

傳奇與趣炫網絡合作研發手遊新作《Dragonicle》即將發行國際英語版，目前預約人次已突破50萬人，預計於4月中正式在雙平台同步推出。

(時報資訊)