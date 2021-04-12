韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2020年3月自結合併營收1.61億元，雖因步入淡季而月減8.75％、降至近半年低點，仍年增達56.36％，續創同期新高。累計首季合併營收5.112億元，僅季減0.13％、年增達34.03％，創同期新高、亦創歷史第3高。

豆府表示，3月步入餐飲傳統淡季，但去年同期適逢疫情升溫衝擊，且集團在疫情趨緩後恢復展店，今年3月新展「飛機河粉」及「北村豆腐家」各1家店，並推出「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」3品牌新菜單，均增添年增幅度動能。

展望後市，4月逢清明、兒童節連續假期，豆府看準消費者外出用餐需求增加，趁勢推出旗下6大品牌「炸雞買一送一」活動來刺激消費，並將推動「銅盤」品牌新型態用餐模式，預期在活動及新形態強力助攻下，可望挹注業績成長動能。

此外，4月為豆府公益月，豆府19日由董事長吳柏勳召集所有幹部，進行長達4天的「涓出鐵馬情」公益路騎活動，贊助屏東縣車城國小女籃隊5月北上參加全國籃球錦標賽費用，除藉此關懷偏鄉、共同參與公益，並希望員工藉運動紓壓、增加團隊向心力。

豆府2020年合併營收18.05億元、年增達29.43％，歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年增達77.43％，每股盈餘（EPS）達10.29元，三者齊創新高。公司決議配息9元，將於4月19日發放現金股利，並於5月25日召開股東常會。

(時報資訊)