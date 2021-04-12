經營85度C的美食-KY(2723)受惠中國大陸及美國2大市場來客數回溫，2020年3月合併營收回升至16.93億元，為睽違31月再繳「雙升」表現。累計首季合併營收48.73億元、年增3.64％，亦終止連10季年衰退態勢。

展望後市，隨著加州疫苗接種人數已達2000萬人，美食預期美國門市業績可望延續成長動能，扭轉過往季節性淡季效應，挹注第二季營收表現。投顧法人看好美食今年營益率可望進一步復甦，帶動整體營運逐步重返成長軌道。

美食公布3月自結合併營收16.93億元，較2月15.45億元成長9.59％、較去年同期14.86億元成長達13.92％，連2月繳出年成長表現。累計首季合併營收48.73億元，雖較去年第四季52.07億元減少6.41％，仍較去年同期47.02億元成長3.64％。

美食指出，中國大陸3月上旬重要的消費節慶日「女神節」當天，85度C門市來客數較去年同期大幅成長，又以蛋糕銷售動能居冠，切片蛋糕業績重返2019年水準。3月下旬推出的2款話題麵包新品，市場銷售熱度亦超乎預期，帶動3月麵包業績月增達雙位數。

美國方面，最新出爐的各項經濟數據持續走揚、帶動民生消費力道，使85度C門市來客數連3月回升，帶動營收月增逾2成。而美國疫苗接種進度領先全球，占美國門市達7成的加州接種人數已達2000萬人，亦有助當地生活逐步恢復正常。

美食表示，美國4月中將開放全美成年人口施打疫苗，加州亦已備妥足夠所有成人接種數量，州政府樂觀預期，當地民眾生活最快6月15日可恢復疫情前正軌。因此，目前雖步入烘焙傳統淡季，但美食看好業績有機會持續升溫、扭轉過往季節性表現。

台灣方面，美食看準兒童節商機，獨家取得授權推出「佩佩豬」海洋系列蛋糕，以及4款期間限定飲料杯，搶攻兒童及收集商機。同時，因應母親節檔期開跑，亦推出6款主題蛋糕應戰，同步祭出抽獎活動及預購優惠，預期可望帶動檔期業績小增3％。

(時報資訊)