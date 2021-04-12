【LIVE直播】侯友宜接種AZ疫苗 直擊醫院最新畫面｜2021.04.12

AZ疫苗今擴大到第3類對象接種，新增縣巿首長等防疫相關人員及機組員等高風險接觸者，六都首長都表態願意施打，新北巿長侯友宜8時15分抵達新北巿立聯合醫院三重院區接種AZ，桃園市長鄭文燦則於上午8時到部立桃園醫院施打，硬是比侯友宜提早15分鐘，搶下六都巿長第一針。

AZ疫苗擴大到第3類接種今日上路，全台部立醫院全力助打「掛號無上限」，如預約人多，不排除加開診次、加派人力。

台灣取得2批AZ疫苗共31萬多劑，33.2萬名醫事人員開打3周僅用掉2.4萬劑，次批19.92萬劑效期只到5月底，因此今天開始擴大接種。指揮中心將安排副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞、2名防疫醫師、機組員等親赴桃園醫院帶頭接種，盼催出打氣。

AZ疫苗今擴大到第3類對象接種，新增縣巿首長等防疫相關人員及機組員等高風險接觸者，六都首長都表態願意施打。（圖／示意圖，達志影像）

AZ疫苗擴大開放接種，六都首長都表態願意施打，侯友宜日前即預告今天上午8時15分到新北市聯合醫院三重院區施打疫苗，昨再強調誰打第一針沒有多大意義，施打率非常不理想，首長有責任率先施打，沒有退避的理由，期望台灣的施打率能大幅提升，保護自己也保護別人。

台中市長盧秀燕和台北市長柯文哲也將在今天上午9時、9時半施打；高雄市長陳其邁因今、明須赴議會備詢，預計14日上午11時30分接種；台南市長黃偉哲訂於16日上午8時半赴成大醫院施打。

(中時新聞網)