苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖昨深夜起駕，展開8天7夜的徒步遶境進香活動，今日清晨時5時39分駐留苑裡TOYOTA車廠，停留近10分鐘後起駕，令車廠員工感動下跪，照片曝光有網友表示這是白沙屯媽祖第8次停駕，不少人直呼「車行真的太幸運了」、「媽祖婆真的是超級VIP」。

白沙屯媽祖今日凌晨停留在苑裡的TOYOTA車廠，照片曝光不少網友直呼「媽祖每年都會去」。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

拱天宮白沙屯媽祖於昨（11）日深夜11時40分起駕，展開8天7夜的遶境活動，今年受理報名人數創歷史新高，總計約7萬8000多人參加，白沙屯媽祖預計16日抵達雲林北港，當日深夜進行刈火儀式後回鑾。

白沙屯媽祖11日起駕，今日凌晨停留在苑裡的TOYOTA車廠，令不少人直呼「真的是超級VIP」。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

拱天宮也在臉書《白沙屯拱天宮》分享多張遶境照片，今（12）日清晨5時39分，媽祖停留苑裡TOYOTA車廠，大約10分鐘，令車廠員工感動下跪，有網友表示白沙屯媽祖於該車廠已停駕8次，紛紛直呼「車行真的太幸運了」、「馬祖真的每年都會去車行耶」、「希望車行業績成長」、「白沙屯媽真的很喜歡停車廠賞車」、「媽祖婆是超級VIP耶」。

(中時新聞網)