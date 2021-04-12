哈利王子11日已搭機抵達倫敦希斯洛機場（Heathrow airport），準備參加祖父菲立普親王17日的葬禮。而這是他去年淡出王室後，首度返回英國。
不過，據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，哈利預計今夏將臨盆的妻子梅根並未隨行。據說他是在周六晚搭著黑色凱迪拉克凱雷德（Cadillac Escalade）豪華休旅車離開價值1100萬英鎊（近4.3億台幣）的豪宅，從洛杉磯搭乘英國航空（BA）早班機離美。
大約10小時後，戴著黑口罩的哈利抵達倫敦，隨即由安全人員送往肯辛頓宮（Kensington Palace）。自從哈利2020年3月遷居加拿大以來，這是他首度返英，也是第一次有機會和哥哥威廉團聚。
由於他和梅根的英國住所浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）已借給堂妹尤吉妮公主（Princess Eugenie）夫婦居住，他將在諾丁罕郡小別墅（Nottingham Cottage）接受隔離檢疫。
要是哈利能提供新冠肺炎檢測陰性證明，隔離時間就能從10天減半為5天。無論如何，由於哈利這次返英是奔喪，按照政府規定，就算隔離未期滿，他還是能參加葬禮。
雖然哈利夫婦因為接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）爆炸性專訪，和家人關係緊張，但王室為了向上周五去世的菲立普親王致敬，已宣布休兵。而99歲的菲立普才差兩個月，就即將滿100歲。
由於菲立普親王住院治療期間，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和英國獨立電視台（ITV）先後播出哈利和梅根的專訪，指控王室種族歧視，而飽受批評。據說菲立普出院後，曾接受專訪的相關簡報。
文章來源：Prince Harry returns to UK for Prince Philip's funeral without pregnant wife Meghan Markle as he is spotted at Heathrow after taking British Airways flight from Los Angeles
(中時新聞網)
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