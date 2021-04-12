2021年日本高球界有人登頂了，松山英樹12日打完美國名人賽決賽輪，以-10桿守住領先，成為日本史上首位男子大滿貫冠軍得主，也是首位在奧古斯塔球場穿上綠夾克的亞洲男子高球選手！初次參賽的美國好手薩拉托里斯(Will Zalatoris)以-9桿居次，史畢斯(Jordan Spieth)、薛佛爾(Xander Schauffele)以-7桿並列第3。

松山英樹對美媒CBS說：「我非常高興，我比賽時想著我的家人，很滿意為他們打出好成績。希望我能成為一位先驅者，讓更多日本選手追隨我的腳步。我很自豪撞開了大門，讓更多後人跟上來。」亞洲首位拿下男子大滿貫冠軍是韓國選手梁容銀，他在2009年PGA錦標賽打敗天王老虎伍茲(Tiger Woods)。

美國名人賽近7年出現6位新面孔奪冠，其中5位更是第一次拿下大滿貫，奧古斯塔球場儼然成為「機會之土」。唯一的例外是老虎伍茲在2019年驚奇摘冠。

今年29歲的松山英樹早在10年前就挑戰過名人賽，當時19歲的他以並列第27作收。今日他以總桿數278桿封王，4天賽事分別打出69桿、71桿、65桿、73桿，也就是說他決賽輪其實是+1桿。松山決賽日第一洞就吞柏忌，後9洞又吞了4個柏忌，甚至第18洞在無壓力之下也是打柏忌，讓他少贏1桿。

松山英樹奪冠的關鍵是在神奇的第3輪，他抓下5鳥1鷹，一天就打出-7桿的巨大優勢。薩拉托里斯前3輪表現極佳，最後一口氣追回3桿，他是唯一全部4輪都低於標準桿的參賽者，也是松山的頭號勁敵。

(中時新聞網)