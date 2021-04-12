雞排妹（鄭家純）日前策劃「38號樹洞」性騷擾信件展，收集到逾百名受害者的心聲，11日她在臉書透露，有個朋友很羨慕展覽中的信，但自己沒勇氣寄信，她替友人把故事說出，並詢問大家看完的想法，卻遭質疑真實性，讓她只能無奈坦承「我就是當事人」。

雞排妹先以第三人稱的方式表示「她是第一次說出這個童年記憶」，在她8、9歲時，「大媽（爸爸的前妻）把自己的親生女、她本人還有小4歲的弟弟叫去臥室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看」。10年過去回想當時情況，「在床頭櫃發現電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋著棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。」

雞排妹痛訴自身經歷遭質疑。(圖／翻攝自臉書)

雞排妹接著詢問大家看完之後的想法，並補充：「她能如何？告訴那個忙碌事業的爸爸，讓前妻照顧後的下場？讓自己的同父異母的姊姊回想起這段？說出來，真的很難。若她是公眾人物呢？更難。」

一番言論一出，立刻引起網友熱議，也遭到部分網友的質疑，雖然雞排妹強調故事是真實的，仍引發爭議，本沒想公布是當事人的她，無奈鬆口坦承：「我就是當事人，請問你還想說什麼？」

而對於網友檢討受害者的言論，讓雞排妹也忍不住回嗆，「恭喜你達到你的目的。你所有的留言，就是典型的檢討被害人」、「「我就以當事人的身份告訴你，留言很噁心。」

我有一個朋友，跟我說她很羨慕展覽中的信件，她沒有勇氣寄信。 她說她是第一次說出這個童年記憶，在她8-9歲的時候，大媽把自己的親生女、她本人還有小四歲的弟弟叫去臥室，問小朋友們好不好奇乳頭的味道，如果想知道就來舔舔看。 10年後，朋友回想那時候在床頭櫃發現的電動按摩棒，以及那一天，大媽蓋著棉被只露出乳房的畫面，喔，原來，這是嚴重的。 看到這則貼文的你們，有什麼想法呢？ 由鄭家純發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)