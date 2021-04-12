有網友直擊一群登山客佔據整節火車車廂，竟直接將私人用品晾在火車座位上，有類似雨衣的物品放在博愛座上，還有整件掛在握把的欄杆上，讓目擊民眾怒批「整個車廂都是你們曬衣場，一上車整個傻眼」；其他網友則說若是滴水，害其他旅客滑倒怎麼辦，「感覺臭臭的，都聞到味道了」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」上發文抱怨，他日前搭上火車後，發現火車上有1個登山團體全在同1車廂內，但該團體成員竟然將火車內的博愛座當作「曬衣間」，直接在座椅上鋪上疑似雨衣或帳棚的塑膠製品晾乾，而另一側的乘客則是將衣物掛在扶手的欄杆處，完全不顧及其他乘客的感受，讓原PO在文章中怒嗆「這是哪個登山團體啊？整個車廂都是你們曬衣場，一上車整個傻眼」。

有網友直擊1群登山客佔據整節火車車廂，竟直接將私人用品晾在火車座位上，有類似雨衣的物品放在博愛座上，還有整件掛在握把的欄杆上。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友看到照片也痛批，「雨衣未乾，曬完整個車廂地板都雨水，那如果有人踩到地上雨水滑倒，還是踩到整個地板都是水，是否又要怪清潔人員？」「導致其他人滑倒誰負責？」「真的臉皮超厚」、「是不是臭臭的好像都聞到味道了」、「跟列車長講吧！丟爬山人的臉！」

其實火車上的誇張行為屢見不鮮，除了情侶過分親密的行為外，還有在車廂立桌起子「辦桌」、整團小孩坐在地上玩遊戲等。（圖翻攝自黃揮金臉書）

其實火車上的誇張行為屢見不鮮，除了情侶過分親密的行為外，還有在車廂立桌起子「辦桌」、整團小孩坐在地上玩遊戲等，還有乘客將頭髮全放在座椅後面。（圖翻攝爆料公社）

其實火車上的誇張行為屢見不鮮，除了情侶過分親密的行為外，還有在車廂立桌起子「辦桌」、整團小孩坐在地上玩遊戲等，都讓網友痛批把火車當作自己家；據悉，如果在車廂內遇到其他乘客已影響到自己和大眾的乘車品質時，可以撥打 02-2191-0096給客服人員，對方會立即通知該車次的列車長前往處理。

(中時新聞網)